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    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)

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    Розчавлені кабіну та причеп фури вивезли з траси на спецплатформі - Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Розчавлені кабіну та причеп фури вивезли з траси на спецплатформі
    Фото: КМДА

    Ліквідація наслідків масштабної ДТП на проспекті Перемоги тривала близько 10 годин

    У четвер, 1 липня, ввечері було повністю відновлено проїзд проспектом Перемоги після ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

    Наслідки ДТП ліквідовували рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» спільно з працівниками корпорації «Київавтодор» за допомогою спецтехніки Головного управління ДСНС у Києві та «Київводоканалу».

    Під час ліквідації аварійно-рятувальний загін та співробітники «Київавтодору» прибрали з проїжджої частини близько 20 тонн газоблоків, демонтували за допомогою спецінструментів розчавлені кабіну та причеп фури, завантажили їх на спецплатформу та вилучили з траси.

    Наразі дорогу розчищено, рух повністю відновлено.

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    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)
    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)

    Як повідомлялося, 1 липня вранці під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.

    Внаслідок ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками, та декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги у столиці.

    Теги: ДТП Київ ДСНС дороги вантажівки рятувальники Київавтодор
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    Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)