Як зі столичного проспекту прибирали розчавлену фуру і 20 тонн газоблоків (фото)

Розчавлені кабіну та причеп фури вивезли з траси на спецплатформі

Ліквідація наслідків масштабної ДТП на проспекті Перемоги тривала близько 10 годин

У четвер, 1 липня, ввечері було повністю відновлено проїзд проспектом Перемоги після ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

Наслідки ДТП ліквідовували рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» спільно з працівниками корпорації «Київавтодор» за допомогою спецтехніки Головного управління ДСНС у Києві та «Київводоканалу».

Під час ліквідації аварійно-рятувальний загін та співробітники «Київавтодору» прибрали з проїжджої частини близько 20 тонн газоблоків, демонтували за допомогою спецінструментів розчавлені кабіну та причеп фури, завантажили їх на спецплатформу та вилучили з траси.

Наразі дорогу розчищено, рух повністю відновлено.

Як повідомлялося, 1 липня вранці під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.

Внаслідок ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками, та декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги у столиці.