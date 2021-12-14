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    Вартість оренди землі для київських забудовників може зрости в чотири рази

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    Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав пропозицію щодо&nbsp;підвищення вартість оренди землі для забудовників - Вартість оренди землі для київських забудовників може зрости в чотири рази
    Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав пропозицію щодо підвищення вартість оренди землі для забудовників

    Депутати Київради можуть підвищити вартість оренди землі для забудовників вже 16 грудня

    Вартість оренди комунальної землі для забудовників багатоквартирних житлових будинків у Києві може збільшитися з 3% до 12% від нормативної грошової оцінки. Додаткові надходження до бюджету планують направити на розвиток соціальної інфраструктури міста. Ініціатором змін виступив лідер фракції «Голос» у Київраді Григорій Маленко.

    Під час обговорення проєкту бюджету Києва на 2022 рік Маленко запропонував правку, яка зможе збільшити доходи бюджету, і принципово вплинути на розвиток соціальної інфраструктури столиці.

    «Ми пропонуємо змінити орендну ставку з нинішніх 3% від вартості землі до 12%. Чому в Києві, з його обсягами житлового будівництва, забудовники мають сплачувати в три-чотири рази менше, ніж, наприклад, у Львові?! Завдяки збільшенню ставки місто додатково отримає більше ніж 1 мільярд гривень на рік за оренду та ще до 5 мільярдів від продажу землі щороку! Скажіть, чи потрібні ці гроші для розвитку медицини, ЖКГ, освіти, транспорту Києва?» – запитав Маленко у депутатів з трибуни сесійної зали.

    Спочатку правку підтримали, але після позачергової перерви проголосували ще раз і відхилили, посилаючись на бюджетний регламент. В свою чергу, міський голова Києва Віталій Кличко підтримав пропозицію Маленка і дав доручення профільному заступнику доопрацювати це питання і подати на наступне засідання згідно з процедурою.

    Відповідно депутати можуть прийняти рішення про підвищення вартості оренди землі для забудовників вже на наступному засіданні Київради, що відбудеться 16 грудня.

    Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року було скасовано пайову участь забудовників при будівництві житла. Пайова участь – практика, коли частину житлового фонду новобудов передавали на потреби міста. Таким чином, єдиним платежем, що здійснює великий будівельний бізнес до бюджету столиці лишається оренда землі під час будівельних робіт на рівні 3% від оцінки вартості землі. Тобто лише 300 мільйонів гривень на рік, що менше 0,5% від бюджету столиці та трохи більше 1% від доходу, що отримують великі забудовники у столиці.

    Теги: Віталій Кличко ЖКГ Київ бізнес будівництво
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    Вартість оренди землі для київських забудовників може зрости в чотири рази