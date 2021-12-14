  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві біля школи на жінку впала величезна гілка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від старого дерева на території школи відламалась велика гілка - У Києві біля школи на жінку впала величезна гілка (фото)
    Від старого дерева на території школи відламалась велика гілка
    фото потерпілої

    Жінка отримала серйозну травму внаслідок падіння гілки

    На території школи №215 на вул. Жмеринській, 20 у Києві на жінку, яка відводила свою дитину до навчального закладу, впала гілка. Лікарі діагностували у потерпілої крововилив, струс мозку. Також жінці на голові наклали шви. Про це потерпіла Ольга повідомила ТСН.

    «Я забула дитині дати водичку, йшла занести. Тільки-но зробила декілька кроків на територію школи, почула хруст і все. Я пам'ятаю, що я вже була на колінах і біля мене було багато батьків дітей. Мене завезли до лікарні, наклали шви. У мене струс мозку, крововилив», – розповіла потерпіла.

    Жінка додала, що місце, де на неї впала гілка, спочатку було не огороджене. Лише після того, як вона травмувалася, там з'явилися попереджувальні знаки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві біля школи на жінку впала величезна гілка (фото)
    У Києві біля школи на жінку впала величезна гілка (фото)
    У Києві біля школи на жінку впала величезна гілка (фото)
    фото потерпілої

    Жінка додає, що після інциденту вже почувається краще. Вона звертатиметься до поліції із заявою.

    Як повідомлялося, крижаний полон, у який потрапив Київ 8-9 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.

    Теги: Київ школа надзвичайні ситуації жінка негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві біля школи на жінку впала величезна гілка (фото)