У Києві біля школи на жінку впала величезна гілка (фото)

Жінка отримала серйозну травму внаслідок падіння гілки

На території школи №215 на вул. Жмеринській, 20 у Києві на жінку, яка відводила свою дитину до навчального закладу, впала гілка. Лікарі діагностували у потерпілої крововилив, струс мозку. Також жінці на голові наклали шви. Про це потерпіла Ольга повідомила ТСН.

«Я забула дитині дати водичку, йшла занести. Тільки-но зробила декілька кроків на територію школи, почула хруст і все. Я пам'ятаю, що я вже була на колінах і біля мене було багато батьків дітей. Мене завезли до лікарні, наклали шви. У мене струс мозку, крововилив», – розповіла потерпіла.

Жінка додала, що місце, де на неї впала гілка, спочатку було не огороджене. Лише після того, як вона травмувалася, там з'явилися попереджувальні знаки.

Жінка додає, що після інциденту вже почувається краще. Вона звертатиметься до поліції із заявою.

Як повідомлялося, крижаний полон, у який потрапив Київ 8-9 грудня, став причиною пошкодження близько 760 дерев.