Попри негоду, в Києві весь тиждень триватимуть ярмарки (адреси)

Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

У Києві цього тижня, з 14 до 19 грудня, відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

14 грудня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

15 грудня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

16 грудня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Саксаганського, 69-75;

у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

17 грудня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Подільському – вул. Полкова, 72, вул. Івана Виговського, 10-12;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

18 грудня (субота):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21, вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Подільський район – просп. Правди, 47;

19 грудня (неділя):

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Крім того, 18-19 грудня у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки пройдуть:

18 грудня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

у Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;

у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 грудня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Як повідомлялося, 14 грудня в Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1. Прогнозують сніг із дощем.

Найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.