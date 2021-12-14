Попри негоду, в Києві весь тиждень триватимуть ярмарки (адреси)
Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці
У Києві цього тижня, з 14 до 19 грудня, відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
14 грудня (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
15 грудня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
16 грудня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Саксаганського, 69-75;
- у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.
17 грудня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Подільському – вул. Полкова, 72, вул. Івана Виговського, 10-12;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
18 грудня (субота):
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21, вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- у Подільський район – просп. Правди, 47;
19 грудня (неділя):
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Крім того, 18-19 грудня у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Ярмарки пройдуть:
18 грудня (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- у Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
- в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
- у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
19 грудня (неділя):
у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).
Як повідомлялося, 14 грудня в Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1. Прогнозують сніг із дощем.
Найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.