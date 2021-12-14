За добу в Києві ще тисяча нових хворих на Covid-19, одужало втричі більше

Минулої доби в Києві та області від коронавірусу померли 34 особи

За минулу добу, 13 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1066 осіб. Це на 496 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 12 грудня було зафіксовано 570 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 314 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 289 тис. осіб (за добу 13 грудня – 3037)

померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 21)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 17,8 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 180 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 374 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 160 тис. осіб (за добу 13 грудня – 806)

померли 4,4 тис. осіб (за добу – 13).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 15 тис.

13 грудня в Україні медики зафіксували понад 7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Читайте також: