Вавриш таки отримав дозвіл на будівництво в історичному центрі Києва



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Об’єкт на вул. Сагайдачного, 18 позиціонується як житловий комплекс Saga City Space Фото: ЛУН

Компанія Вавриша завершує будівництво ділового центру, однак на власному сайті та на сайтах продажу житла об’єкт позиціонується як житловий комплекс

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 12 жовтня видала ТОВ «Сага 18» дозвіл на будівництво об’єкта по вул. Сагайдачного, 18 у Подільському районі Києва. Про це свідчать дані на сайті ДАБІ.

Дозвіл видано на «Завершення будівництва ділового центру (нове будівництво) на вул. Петра Сагайдачного, 18 у Подільському районі м. Києва» (коригування)».

ТОВ «Сага 18» з осені минулого року намагалося отримати в ДАБІ дозвіл на будівництво на вул. Сагайдачного, 18. Двічі цього року ДАБІ у видачі дозволу відмовляла. Зокрема, 14 серпня – з низки причин, у тому числі через перевищення висотності фасаду (замість 12 м (3 поверхи) – фактично 17,3 м (3 поверхи і мансарда)), незабезпечення проїзду, у тому числі майданчика для розвороту пожежної техніки і т.д.

Відзначимо, що відповідно до вихідних даних і дозволу ДАБІ «Сага 18» завершує будівництво 7-поверхового ділового центру.

Однак, на власному сайті та на сайтах продажу житла об’єкт на вул. Сагайдачного, 18 позиціонується як житловий комплекс Saga City Space. Втім, забудовник намагається уникати слова «квартири» і продає «апартаменти».

Нагадаємо, нові містобудівні умови та обмеження на завершення будівництва ділового центру на вул. Сагайдачного, 18 ТОВ «Сага 18» отримало 29 березня 2019 року.

ТОВ «Сага 18» через суд зобов’язало Мінкультури повторно розглянути питання щодо погодження проектної документації фірми по «діловому центру» на вул. Сагайдачного, 18. Мінкульт пропустив строки касаційного оскарження цього рішення.

На сьогодні відомо, що слідчі Головного управління Націполіції розслідують кримінальне провадження, розпочате 10 червня цього року. У рамках цього провадження 17 серпня на дві ділянки по вул. П. Сагайдачного, 18, що є приватною власністю, і незавершене будівництво Діловий центр І і ІІ черга Подільський райсуд Києва наклав арешт. Однак, 17 вересня цей арешт скасував суддя Голосіївського райсуду Києва, посилаючись на порушення територіальної підсудності.

Наприкінці липня цього року забудовник відкрив вуличну частину Saga City Space.

ТОВ «Сага 18» було створене у вересні 2017 року. Його засновниками є закриті не диверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди «Атлон» і «Еверест», керівником яких є Дмитро Овсій – юрист Андрія Вавриша, ексзаступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, а нині власника Saga Development.

Генпідрядником будівництва є ТОВ «Атмосфера Інжиніринг Сістемз», з яким забудовник уклав договір у листопаді 2019 року.

Нагадаємо, у рамках розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань проти Андрія Вавриша суд Полтави заарештував ділянки землі в Києві площею 43 га, на яких забудовник планував незаконне будівництво двох житлових комплексів.

Джерело: Наші гроші