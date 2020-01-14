Під виглядом реконструкції «Київпроекту» забудовники хочуть звести висотку



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Будівля «Київпроекту» на вул. Богдана Хмельницького, 16-22

На місці «Київпроекту» може з'явитися «багатофункціональний комплекс» висотою 100 м

Державна архітектурно-будівельна інспекція під керівництвом Сергія Кузьміна 19 вересня 2019 року видала дозвіл на будівельні роботи на об’єкт «Реконструкція майнового комплексу – будівлі «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі м. Києва». Про це свідчать дані офіційного сайту ДАБІ України.

Замовником дозволу є саме ПАТ «Київпроект». Воно ж є проєктувальником об’єкта.

У грудні 2017 року Департамент містобудування видав «Київпроекту» містобудівні умови та обмеження, у яких погодив реконструкцію будівлі на ділянці площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22. Ця ділянка відповідно до Генплану є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови.

Попри це під виглядом реконструкції буде збудовано «багатофункціональний комплекс», що включає дві житлові секції на 304 квартири. Спроєктована висота комплексу – 100 метрів (орієнтовно – 33 поверхи), хоча відповідно до Генплану на цій ділянці допустимі будинки не вище 4-11 поверхів.

Фактичний відсоток забудови ділянки становить майже 90%, що утричі перевищує допустимий відсоток забудови.

За даними джерел «Наших грошей», у забудовника при отриманні дозволу ДАБІ були відсутні передбачені містобудівними умовами та обмеженнями висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини щодо проєктної документації, історико-містобудівне обґрунтування для проєктування об’єкта будівництва, а також погодження проєктної документації Департаментом культури КМДА.

Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд. Це підприємство входить до групи компаній Perfect Group, яку пов’язують із народним депутатом від від партії «Опозиційна платформа – За життя» Дмитром Ісаєнком.

З 2017 року 94% акцій ПАТ «Київпроект» належать кіпрській компанії «Трейлорі Венчерз Лімітед» (Traylory Ventures Limited). 26 квітня 2018 року членом Наглядової ради «Київпроекту» як представник «Трейлорі Венчерз Лімітед» був обраний адвокат Сергій Турчінов. Останній у 2017 році «розіграв» з нинішнім нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром аукціон по купівлі нерухомості на Печерську. Турчінов є власником ТОВ «Тур-Отель Сервіс», керівником якого є Ярослава Шаманіна, що керувала вже ліквідованим ТОВ «ТД «Відродження», яким до 2006 року володів Вадим Столар.

Керівником ПАТ «Київпроект» значиться Роман Гладуняк. Це колишній очільник Головного управління контролю за благоустроєм КМДА за часів мера Леоніда Черновецького, фігурант кримінального провадження про незаконну добудову поверхів будівлі по вул. Паньківській, 25 у Києві. За даними ЗМІ, Гладуняк був «креатурою екс-замголови КМДА Дениса Басса», а також він близький до екс-лідера франкції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Дениса Комарницького.

Роман Гладуняк також є керівником ТОВ «Укржитлобуд», і до липня цього року – ТОВ «Арікс». У листопаді 2018 року і лютому 2019 року наглядова рада «Київпроекту» надала згоду на укладання договору із вказаними компаніями про виконання проєктних робіт.

Як повідомлялося, «Укржитлобуд» нещодавно отримало дозвіл на будівництво «багатофункціонального комплексу» на парковці біля входу до ст. м. «Палац Україна» по вул. Велика Васильківська, 107-109. Підрядником будівництва є ТОВ «Спецмехбуд 21», яке входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Ісаєнко є бізнес-партнером Андрія Вавриша – колишнього заступника керівника Департаменту містобудування КМДА, який після звільнення у 2015 року позиціонує себе як девелопер Saga Development.

У свою чергу ТОВ «Арікс» є власником ділянки по вул. Олеся Гончара, 69, де Perfect Group та Saga Development планують збудувати ЖК «Franklin Concept House». Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд, яке є також підрядником на забудові по вул. Б. Хмельницького, 16-22.

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