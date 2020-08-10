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    Вбивство 12-річної дівчинки під Києвом: з'явилися шокуючі подробиці

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    Місце вбивства Софії Недобой - Вбивство 12-річної дівчинки під Києвом: з'явилися шокуючі подробиці
    Місце вбивства Софії Недобой
    Фото: Нацполіція

    В Яготині підліток вбив 12-річну дівчинку

    У місті Яготин Київської області в ніч з 9 на 10 серпня пропала 12-річна Софія Недобой. Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

    Про це повідомляє Глава ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

    Правоохоронці встановили останні години життя дівчинки і вийшли на її 15-річного друга, який останній бачив Софію.

    Спочатку підліток придумував різні історії, щоб направити поліцію на хибний слід.

    Він говорив, що дівчинка сіла в маршрутку і поїхала в інше місто, але потім зізнався у скоєному і показав, де залишив її тіло.

    Він розповів, що конфлікт між ними стався на грунті сексуальних домагань з боку хлопця. Він не зміг винести відмову і задушив дівчинку її ж ременем.

    У поліції говорять про те, що нібито батько дівчинки дозволив гуляти їй до 3-ї ночі. Тепер чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності.

    кримінал діти вбивство Київщина поліція
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