Вбивство 12-річної дівчинки під Києвом: з'явилися шокуючі подробиці
В Яготині підліток вбив 12-річну дівчинкуУ місті Яготин Київської області в ніч з 9 на 10 серпня пропала 12-річна Софія Недобой. Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.
Про це повідомляє Глава ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.
Правоохоронці встановили останні години життя дівчинки і вийшли на її 15-річного друга, який останній бачив Софію.
Спочатку підліток придумував різні історії, щоб направити поліцію на хибний слід.
Він говорив, що дівчинка сіла в маршрутку і поїхала в інше місто, але потім зізнався у скоєному і показав, де залишив її тіло.
Він розповів, що конфлікт між ними стався на грунті сексуальних домагань з боку хлопця. Він не зміг винести відмову і задушив дівчинку її ж ременем.
У поліції говорять про те, що нібито батько дівчинки дозволив гуляти їй до 3-ї ночі. Тепер чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності.