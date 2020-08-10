Вбивство 12-річної дівчинки під Києвом: з'явилися шокуючі подробиці



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Місце вбивства Софії Недобой Фото: Нацполіція

В Яготині підліток вбив 12-річну дівчинку

Тіло дівчинки з синцями на шиї

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У місті Яготин Київської області в ніч з 9 на 10 серпня пропала 12-річна Софія Недобой.

Про це повідомляє Глава ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці встановили останні години життя дівчинки і вийшли на її 15-річного друга, який останній бачив Софію.

Спочатку підліток придумував різні історії, щоб направити поліцію на хибний слід.

Він говорив, що дівчинка сіла в маршрутку і поїхала в інше місто, але потім зізнався у скоєному і показав, де залишив її тіло.

Він розповів, що конфлікт між ними стався на грунті сексуальних домагань з боку хлопця. Він не зміг винести відмову і задушив дівчинку її ж ременем.

У поліції говорять про те, що нібито батько дівчинки дозволив гуляти їй до 3-ї ночі. Тепер чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності.