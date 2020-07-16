Вбивство слідчого СБУ: Баканов розповів про затримання підозрюваних
Глава Служби безпеки обіцяє повідомити деталі справи згодом
Смерть співробітника СБУ, тіло якого виявили нещодавно у Києві, була насильницькою.
Про це сьогодні повідомив журналістам голова СБУ Іван Баканов.
«Скоріш за все, це насильницька смерть», - сказав Баканов.
За його словами, правоохоронці вже затримали осіб, винних, на їхню думку, у вчиненні таких дій.
Він зазначив, що деталі цієї трагічної події буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, в ніч на 15 липня у столиці на вулиці Йорданській виявили тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.
У поліції тоді зазначили, що «явних ознак насильницької смерті не було». Водночас було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
За даними ЗМІ, загиблий Роман Закладний був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.
Згодом ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника Служби безпеки України, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.
Джерело: Укрінформ