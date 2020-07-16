Вбивство слідчого СБУ: Баканов розповів про затримання підозрюваних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах СБУ Романа Закладного Фото: УНН

Глава Служби безпеки обіцяє повідомити деталі справи згодом

Смерть співробітника СБУ, тіло якого виявили нещодавно у Києві, була насильницькою.

Про це сьогодні повідомив журналістам голова СБУ Іван Баканов.

«Скоріш за все, це насильницька смерть», - сказав Баканов.

За його словами, правоохоронці вже затримали осіб, винних, на їхню думку, у вчиненні таких дій.

Він зазначив, що деталі цієї трагічної події буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, в ніч на 15 липня у столиці на вулиці Йорданській виявили тіло чоловіка, при якому знаходилося посвідчення співробітника СБУ.

У поліції тоді зазначили, що «явних ознак насильницької смерті не було». Водночас було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

За даними ЗМІ, загиблий Роман Закладний був слідчим у особливо важливих справах СБУ і займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.

Згодом ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника Служби безпеки України, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.

Джерело: Укрінформ