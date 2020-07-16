СБУ за пів року попередила три теракти – Баканов графіка



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Іван Баканов розповів про досягнення спецслужби в боротьбі з тероризмом Фото: Главком

Чотирьох фігурантів, причетних до підготовки терактів, затримано

За перше півріччя 2020 року Служба безпеки України попередила три теракти і затримала чотирьох фігурантів, причетних до їх підготовки.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи підсумки роботи Служби за шість місяців поточного року.

«Боротися не з наслідками злочинів, а протидіяти їх скоєнню ‒ це важливий пріоритет нашої роботи. У кожного українця має бути впевненість у тому, що він та його рідні знаходяться у безпеці незалежно від того, якої він віри, політичної приналежності, або який у нього соціальний статус», – зазначив Баканов.

Зазначається, що за пів року суди винесли вироки особам, яких раніше затримала СБУ: 53 вироки – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 28 – за терористичну діяльність.

Також Баканов відмітив спецоперацію щодо викриття і затримання генерал-майора СБУ, який підозрюється у співпраці з російським ФСБ.

Також Служба безпеки затримала керівника і учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС тощо.

«До Грузії екстрадовано одного з керівників ІДІЛ на прізвисько Аль Бара Шишані, якого раніше СБУ затримала на Київщині. Загалом же 254 іноземцям, причетним до тероризму та діяльності релігійно-екстремістських організацій, заборонено в’їзд в Україну», – додали в СБУ.