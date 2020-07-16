ЗМІ: у Києві затримали підозрюваних у вбивстві слідчого СБУ



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Одного з чоловіків СБУ виявила неподалік від місця, де був убитий співробітник спецслужби

У затриманих знайшли банківську картку слідчого

Правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які, ймовірно, вбили полковника Служби безпеки України, слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.

Про це повідомляє «Цензор.Нет» посиланням на джерела.

Одного з чоловіків затримали у квартирі на вул. Маршала Малиновського на Оболоні – неподалік від місця, де був убитий Закладний.

У затриманих знайшли банківську картку слідчого.

За попередніми результатами експертизи, смерть полковника СБУ настала внаслідок удару по голові тупим предметом, додало джерело.

Нагадаємо, 15 липня вночі у Києві на Оболоні знайшли вбитим працівника Служби безпеки України. Убитий – слідчий в особливо важливих справах СБУ Роман Закладний, який займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України. 15 липня чоловік мав вийти на пенсію.

До слова, СБУ за пів року попередила три теракти.