У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ в особливо важливих справах (фото)



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На місці виявлення тіла працюють слідчі Фото: УНН

Тіло чоловіка виявили у столиці на вулиці Йорданській

У ніч на 15 липня у Києві знайшли вбитим слідчого Служби безпеки України в особливо важливих справах.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію власних джерел в правоохоронних органах.

Тіло чоловіка виявили у столиці по вулиці Йорданській близько 2 години ночі.

Поліція прибула на виклик та виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті. Під час попереднього огляду виявлені сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені брюк, зняте взуття.

Пізніше було встановлено, що вбитий - слідчий в особливо важливих справах СБУ Роман Закладний. За інформацією УНН, він займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.