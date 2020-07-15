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    У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ в особливо важливих справах (фото)

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    На місці виявлення тіла працюють слідчі - У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ в особливо важливих справах (фото)
    На місці виявлення тіла працюють слідчі
    Фото: УНН

    Тіло чоловіка виявили у столиці на вулиці Йорданській

    У ніч на 15 липня у Києві знайшли вбитим слідчого Служби безпеки України в особливо важливих справах.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію власних джерел в правоохоронних органах.

    Тіло чоловіка виявили у столиці по вулиці Йорданській близько 2 години ночі.

    Поліція прибула на виклик та виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті. Під час попереднього огляду виявлені сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені брюк, зняте взуття.

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    У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ в особливо важливих справах (фото)
    У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ в особливо важливих справах (фото)
    У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ в особливо важливих справах (фото)
    У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ в особливо важливих справах (фото)

    Пізніше було встановлено, що вбитий - слідчий в особливо важливих справах СБУ Роман Закладний. За інформацією УНН, він займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.

    Національна поліція України СБУ Київ кримінал вбивство
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