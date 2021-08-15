Побиття журналіста біля Офісу президента: поліція повідомила нападникам про підозру

В Києві на акції під офісом президента побили журналіста

Нападникам загрожує до п’яти років в’язниці

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які побили фотокореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного під час виконання ним редакційного завдання. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Порушники спочатку принижували, а потім нанесли тілесні ушкодження фотокореспонденту», – йдеться в повідомленні.

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

Окрім того, в поліції наголосили: вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

«Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення», – зазначили в Нацполіції.

Зі слів нападників, вони не є членами «Нацкорпусу» та «Азову».

За інформацією #Букв прийти до поліції нападників переконав лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький.

Нагадаємо, в Києві на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу. Поліція встановлює обставини події.

До слова, представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняла поліція.

Як повідомлялося, нападники, які у суботу після акції «Зупинимо капітуляцію» напали на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного, вже понесли покарання та перепросили у журналіста. Нацкорпус засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ.