Вечірня негода у столиці повалила дерева та зруйнувала балкон (фото)

29 липня ввечері столицю накрила гроза

Відучора рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» здійснили 5 виїздів та ліквідували наслідки надзвичайних ситуацій, спричинених погіршенням погоди 29 липня ввечері. Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

Зокрема, внаслідок погіршення погодних умов, а саме через пориви вітру, на 9 поверсі житлового будинку на бульварі Лесі Українки відірвалась дерев’яна рама балкона й повисла над пішохідною зоною, що спричинило небезпеку для пішоходів. Рятувальники КАРСу допомогли аварійним бригадам Державної пожежно-рятувальної частини та КП «Керуюча компанія обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» демонтувати елементи обваленого балкона. Роботи завершили близько 23:00.

Також 29 липня о 21:00 за допомогою спецтехніки рятувальники «Київської служби порятунку» прибрали повалене дерево із проїжджої частини та контактної мережі у Пущі-Водиці (5 лінія). Пізніше, о 23:20 від поваленого дерева розчистили трамвайні колії на вулиці Міській.

Під час моніторингу шляхопроводу біля станції метро «Дорогожичі» близько 20:00 29 липня рятувальники відбуксирували фуру, що застрягла на виїзді з шляхопроводу на вулиці Олени Теліги й загородила проїжджу частину.

У Департаменті муніципальної безпеки нагадують киянам: при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей необхідно телефонувати до екстрених служб за номерами «101» або «103».

Нагадаємо, ввечері 29 липня столицю накрила гроза із поривчастим вітром.