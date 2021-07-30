Негода у Сєвєродонецьку поламала дерева та обірвала дроти (фото)
У місті перекрили рух автотранспорту на проїжджій частині
У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, 29 липня ввечері пройшов дощ та місцями град зі шквальним вітром до
«У результаті негоди на території міста багато поламаних гілок та повалених дерев, деякі з них пошкодили електричні дроти, впали на легкові автомобілі, перекрили рух автотранспорту на проїжджій частині», – йдеться у повідомленні.
У районі содового заводу дощова вода підтопила проїжджу частину. Рятувальники відкачують воду мотопомпою.
Наслідки негоди усувають 39 співробітників ДСНС та 11 одиниць техніки.
Також у Сєвєродонецьку та Лисичанську через обрив електромереж частково відключене електропостачання.
Наразі інформація про травмованих чи загиблих не надходила.
Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях.
Зазначимо, на Тернопільщині через негоду дерево впало на школу (фото).
Також ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео).
А Чернівці другий день поспіль заливали дощі: потоки води змивали асфальт.
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