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    Негода у Сєвєродонецьку поламала дерева та обірвала дроти (фото)

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    Наслідки негоди усувають 39 співробітників ДСНС - Негода у Сєвєродонецьку поламала дерева та обірвала дроти (фото)
    Наслідки негоди усувають 39 співробітників ДСНС
    Фото: ДСНС в Луганській області

    У місті перекрили рух автотранспорту на проїжджій частині

    У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, 29 липня ввечері пройшов дощ та місцями град зі шквальним вітром до 20 метрів на секунду. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Луганській області на своїй сторінці у Facebook.

    «У результаті негоди на території міста багато поламаних гілок та повалених дерев, деякі з них пошкодили електричні дроти, впали на легкові автомобілі, перекрили рух автотранспорту на проїжджій частині», – йдеться у повідомленні.

    У районі содового заводу дощова вода підтопила проїжджу частину. Рятувальники відкачують воду мотопомпою.

    Наслідки негоди усувають 39 співробітників ДСНС та 11 одиниць техніки.

    Також у Сєвєродонецьку та Лисичанську через обрив електромереж частково відключене електропостачання.

    Наразі інформація про травмованих чи загиблих не надходила.

    Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях.

    Зазначимо, на Тернопільщині через негоду дерево впало на школу (фото).

    Також ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео).

    А Чернівці другий день поспіль заливали дощі: потоки води змивали асфальт.

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    Теги: прогноз погоди Луганщина ДСНС вода негода дощ
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    Негода у Сєвєродонецьку поламала дерева та обірвала дроти (фото)