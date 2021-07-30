Гроза залишила без світла 353 населені пункти в 13 областях України

30 липня в Україні вирували дощ, гроза та сильні пориви вітру

Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях (Київська – 102, Чернівецька – 71, Чернігівська – 39, Хмельницька – 28, Дніпропетровська – 21, Донецька – 20, Житомирська – 20, Кіровоградська – 13, Запорізька – 12, Сумська – 10, Черкаська – дев’ять, Луганська – шість та Херсонська – два)», – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначимо, на Тернопільщині через негоду дерево впало на школу (фото).

Також ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео).

А Чернівці другий день поспіль заливали дощі: потоки води змивали асфальт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.