  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Гроза залишила без світла 353 населені пункти в 13 областях України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - Гроза залишила без світла 353 населені пункти в 13 областях України
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    Фото: dsns.gov.ua

    30 липня в Україні вирували дощ, гроза та сильні пориви вітру

    Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 353 населені пункти у 13 областях (Київська – 102, Чернівецька – 71, Чернігівська – 39, Хмельницька – 28, Дніпропетровська – 21, Донецька – 20, Житомирська – 20, Кіровоградська – 13, Запорізька – 12, Сумська – 10, Черкаська – дев’ять, Луганська – шість та Херсонська – два)», – йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Зазначимо, на Тернопільщині через негоду дерево впало на школу (фото).

    Також ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео).

    А Чернівці другий день поспіль заливали дощі: потоки води змивали асфальт.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

    Читайте також:
    Теги: атмосферне явище електроенергія Україна негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гроза залишила без світла 353 населені пункти в 13 областях України