У США зіткнулись 69 автівок: постраждали понад півсотні людей (фото)

11 з 51 постраждалих у страшній аварії перебувають у важкому стані

На трасі в штаті Вірджинія (США) зіткнулись 69 автомобілей, в результаті чого постраждали 51 людина. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції у Twitter.

UPDATE: #VSP investigation continues into I64 #York County crashes. 69 vehicles w/51 transported to region hospitals. Most injuries minor; 11 serious. No life-threatening or fatalities reported. Fog & ice causative factors. TY @VaDOTHR @jccpolice @YorkPoquosonSO & 7 #fire depts. pic.twitter.com/64aupQtPf3