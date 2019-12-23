У США зіткнулись 69 автівок: постраждали понад півсотні людей (фото)



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Масштабне ДТП у США Фото: wtkr.com

11 з 51 постраждалих у страшній аварії перебувають у важкому стані

На трасі в штаті Вірджинія (США) зіткнулись 69 автомобілей, в результаті чого постраждали 51 людина. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції у Twitter.

UPDATE: #VSP investigation continues into I64 #York County crashes. 69 vehicles w/51 transported to region hospitals. Most injuries minor; 11 serious. No life-threatening or fatalities reported. Fog & ice causative factors. TY @VaDOTHR @jccpolice @YorkPoquosonSO & 7 #fire depts. pic.twitter.com/64aupQtPf3 — VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019

Поліція зазначає, що причиною аварії стали туман і ожеледь.

Фото: twitter.com/VSPPIO

11 з 51 постраждалих перебувають у важкому стані, але загрози життю немає. Всі вони госпіталізовані.

Раніше повідомлялось, що у США 40 авто потрапили у масову ДТП.

За повідомленнями влади, стовпотворіння автомобілів в 50 милях на схід від Річмонда закрило обидві сторони автомагістралі між штатами.