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    У США зіткнулись 69 автівок: постраждали понад півсотні людей (фото)

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    <span>Масштабне ДТП у США</span> - У США зіткнулись 69 автівок: постраждали понад півсотні людей (фото)
    Масштабне ДТП у США
    Фото: wtkr.com

    11 з 51 постраждалих у страшній аварії перебувають у важкому стані

    На трасі в штаті Вірджинія (США) зіткнулись 69 автомобілей, в результаті чого постраждали 51 людина. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції у Twitter.

    Поліція зазначає, що причиною аварії стали туман і ожеледь.

    Фото: twitter.com/VSPPIO
    Фото: twitter.com/VSPPIO

    11 з 51 постраждалих перебувають у важкому стані, але загрози життю немає. Всі вони госпіталізовані.

    Раніше повідомлялось, що у США 40 авто потрапили у масову ДТП. 

    За повідомленнями влади, стовпотворіння автомобілів в 50 милях на схід від Річмонда закрило обидві сторони автомагістралі між штатами.

    ДТП США автомобіль поліція
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