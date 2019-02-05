В Чугуєві у вогні загинули двоє людей



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Вогнем були охоплені дерев’яні конструкції перекриття, а також домашні речі та меблі Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Пожежа сталася 4 лютого в приватному будинку на вул. Кременецька, 25

В м. Чугуїв на Харківщині в результаті пожежі загинули двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежа сталася 4 лютого в приватному будинку на вул. Кременецька, 25.

«Вогнем були охоплені дерев’яні конструкції перекриття, а також домашні речі та меблі на площі близько 15 кв.м. За попередньою інформацією рятувальникам стало відомо, що всередині палаючої будівлі мають бути люди», - розповіли в прес-службі.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих чоловіків, серед яких був власник будинку, чоловік 1967 року народження. Особа другого загиблого встановлюється.

О 16:20 пожежу було локалізовано, о 17:23 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.