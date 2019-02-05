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    В Чугуєві у вогні загинули двоє людей

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    <p>Вогнем були охоплені дерев&rsquo;яні конструкції перекриття, а також домашні речі та меблі</p> - В Чугуєві у вогні загинули двоє людей

    Вогнем були охоплені дерев’яні конструкції перекриття, а також домашні речі та меблі

    Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

    Пожежа сталася 4 лютого в приватному будинку на вул. Кременецька, 25

    В м. Чугуїв на Харківщині в результаті пожежі загинули двоє людей.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.

    Пожежа сталася 4 лютого в приватному будинку на вул. Кременецька, 25.

    «Вогнем були охоплені дерев’яні конструкції перекриття, а також домашні речі та меблі на площі близько 15 кв.м. За попередньою інформацією рятувальникам стало відомо, що всередині палаючої будівлі мають бути люди», - розповіли в прес-службі.

    Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих чоловіків, серед яких був власник будинку, чоловік 1967 року народження. Особа другого загиблого встановлюється.

    О 16:20 пожежу було локалізовано, о 17:23 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.

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