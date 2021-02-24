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    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)

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    Загоряння сталося в одноповерховій складській будівлі - Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Загоряння сталося в одноповерховій складській будівлі
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці за півтори години ліквідували пожежу

    У вівторок, 23 лютого, пізно ввечері сталась пожежа території заводу «Квазар» на вул. Північно-Сирецькій, 1 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:43, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце пожежі за підвищеним рангом виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій складській будівлі розміром 35 на 15 м, де зберігалась дерев’яна тара, піддони та паперові матеріали. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

    О 22:40 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м, а о 23:13 ліквідовано.

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    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)
    Велика пожежа в Києві: горіли склади заводу (фото, відео)

    На місці події працювало вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Теги: пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
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