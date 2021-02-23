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    У Києві горіла недобудована садиба (фото)

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    Загорання виникло на другому поверсі будинку - У Києві горіла недобудована садиба (фото)
    Загорання виникло на другому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Причину виникнення пожежі у будівлі з’ясовуватиме слідство

    Сьогодні, 23 лютого, вранці сталась пожежа на вул. Садовій у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання в будинку надійшла до рятувальної служби о 06:11, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося на другому поверсі недобудованого будинку з розповсюдженням на дах.

    О 06:52 пожежу було локалізовано на площі 60 кв. м та о 06:57 ліквідовано.

    На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

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    У Києві горіла недобудована садиба (фото)
    У Києві горіла недобудована садиба (фото)
    У Києві горіла недобудована садиба (фото)
    У Києві горіла недобудована садиба (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину та обставини виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

    Як повідомлялося, у ніч на 23 лютого сталась пожежа у 23-поверховому житловому будинку на вул. Михайла Максимовича, 3-Г у Голоcіївському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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