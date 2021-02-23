У Києві горіла недобудована садиба (фото)

Причину виникнення пожежі у будівлі з’ясовуватиме слідство

Сьогодні, 23 лютого, вранці сталась пожежа на вул. Садовій у Дарницькому районі столиці. Інформація про займання в будинку надійшла до рятувальної служби о 06:11, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося на другому поверсі недобудованого будинку з розповсюдженням на дах.

О 06:52 пожежу було локалізовано на площі 60 кв. м та о 06:57 ліквідовано.

На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі з’ясовуватиме слідство.

Як повідомлялося, у ніч на 23 лютого сталась пожежа у 23-поверховому житловому будинку на вул. Михайла Максимовича, 3-Г у Голоcіївському районі столиці.