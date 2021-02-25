Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик»

Майно «Більшовика» було відчужено поза приватизаційною процедурою

Верховний Суд України залишив без задоволення касаційну скаргу суб’єкта господарювання та без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання недійсними торгів та повернення державі нежитлових будівель «Першого київського машинобудівного заводу» («Більшовик») площею понад 6,3 тис. кв. м у Києві. Про це повідомляє «Судова влада України».

Встановлено, що нерухоме майно машинобудівного заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна України, відчужено всупереч волі власника поза приватизаційною процедурою.

Правомірність проведення відповідних торгів є предметом чотирьох судових справ.

Минулого року за участю прокуратури Північним апеляційним господарським судом скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким результати електронних торгів визнано недійсними. Одним із відповідачів подано касаційну скаргу.

Нагадаємо, нещодавно директор Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив, що «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») перетворився на «руїни» й має величезні борги. Його мають продати приватним інвесторам та винести за межі Києва.

Зазначимо, завод «Більшовик» розташований поблизу метро «Шулявська». Зручне місце та велика територія величезного підприємства приваблюють столичних забудовників. Збудовані тут житлові комплекси матимуть високі ціни.

Читайте також: