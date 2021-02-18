«35 гектарів руїн». Перед столичними забудовниками відкриваються небачені перспективи

Понад 500 млн грн боргів. Фонд держмайна виставить «Більшовик» на аукціон

«Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») перетворився на «руїни» й має величезні борги. Його мають продати приватним інвесторам та винести за межі Києва, написав директор Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сенниченка, держава витрачає кошти на утримування 35 гектарів «руїн». У підприємства понад 500 млн грн боргів, а 80% майна та обладнання в аварійному стані.

«Так не має бути. Прозора приватизація – це єдиний шанс на розвиток та оновлення величезної території. Ми забезпечимо багатомільйонні надходження до бюджету та ще більші інвестиції в розвиток міста від нового власника. А це – нові робочі місця та майбутні податкові надходження», – сказав він.

Сенниченко повідомив, що наразі компанія KPMG є радником із приватизації. Проводять аудити, формуються пост-приватизаційні умови. «Однією з умов для нових інвесторів має бути проєкт перенесення за межі міста виробничих потужностей, які ще збереглися до нашого часу. В умовах приватизації будуть і соціальні гарантії для працівників, зокрема обмеження щодо звільнення та зобов’язання погасити всі заборгованості із соціальних виплат», – сказав очільник Фонду держмайна.

Сенниченко закликав Верховну Раду розблокувати велику приватизацію, аби «дати об’єкту нове життя, залучити мільярдні інвестиції та зняти тягар із держбюджету».

Зазначимо, завод «Більшовик» розташований поблизу метро «Шулявська». Зручне місце та велика територія величезного підприємства приваблюють столичних забудовників. Збудовані тут житлові комплекси матимуть високі ціни.

Раніше Фонд держмайна продав три занедбані будівлі біля «Літаючої тарілки». Поблизу забудовник Вагіф Алієв зводить новий ТРЦ.