Кличко готовий сісти на бульдозер і знести цех «Більшовика» задля Шулявського мосту



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Мер Києва Віталій Кличко готовий до радикальних кроків

Мер Києва розповів про плани столичної влади на цей рік

Усі роботи з будівництва Шулявського шляхопроводу та з‘їздів з нього заплановано завершити до літа. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі радіо «НВ».

«У нас є багато викликів. Фінансові, політичні, коронавірус. Не звикли ми жити у «теплій ванні». Постійно доводиться долати перешкоди. Але ми впораємося. Я позитивно дивлюся в завтрашній день, - сказав Кличко. - До літа, наприклад, ми плануємо добудувати і повністю відкрити Шулявський шляхопровід. Нам потрібна ця розв’язка».

Мер столиці ще раз звернувся до Фонду держмайна щодо знесення п’ятого цеху заводу «Більшовик», аби дати можливість місту добудувати Шулявський шляхопровід та всі необхідні з’їзди з нього.

«Якщо вони цей цех не знесуть, мені нічого іншого не залишається, як самому сідати на бульдозер і зносити його. Тому що там продають шкарпетки, якийсь китайський секонд-хенд, а нам потрібна сучасна розв’язка!» - заявив Кличко.

Він зауважив, що чимало мерів обіцяли добудувати, наприклад, Подільсько-Воскресенський міст, але не зробили цього. «Я хочу бути тим мером, який нарешті відкриє цей міст. Не вірили, що до кінця минулого року ми запустимо рух Шулявським мостом. Тоді перед Новим роком я проїхався мостом в костюмі Діда Мороза. Цей костюм Діда Мороза я вже готую, щоб проїхатися Подільсько-Воскресенським мостом», - додав він.

Через місяць-півтора, за словами мера, планують відкрити і новий вхід у зоопарк. Також цього року встановлять новий фонтан на Володимирській гірці. У планах міської влади - встановити в Києві і найбільший прапор країни. Прапор планують встановити на пагорбах поряд з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні до Дня Державного прапора України.

«Головний прапор країни буде видно з будь-якої точки нашого міста. Висота його буде більше 80 метрів. Розмір самого прапора – 25 на 50 метрів», - сказав Кличко.