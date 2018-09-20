Верховний суд повернув державі табір «Славутич», у якому отруїлися 12 дітей



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Оздоровчий табір санаторного типу «Славутич»

Табір розташований на березі Канівського водосховища

Верховний суд схвалив повернення у державну власність оздоровчого табору санаторного типу «Славутич», у якому на початку липня 2018 року отруїлися 12 дітей, пізніше одна дівчинка померла.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Сьогодні Верховний суд підтримав принципову позицію ГПУ щодо викрадення у держави 6 тисяч кв. м дитячого санаторію, розташованих у мальовничому куточку Київщини на березі Канівського водосховища», - написав він у Facebook 19 вересня.

Зазначимо, що раніше цей оздоровчий табір належав благодійному фонду «Дорога майбутнього», заснованому Любов’ю Полєжай, співмешканкою колишнього президента України Віктора Януковича.

Як повідомлялося, восьмирічна Марго, яка перебувала в комі від 2 липня після отруєння в таборі «Славутич» на Київщині, померла 12 вересня, не приходячи до тями.

Нагадаємо, 2 липня на Київщині в дитячому оздоровчому таборі «Славутич» сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль звернулися 12 дітей.

Восьмирічну дівчинку, яка впала в кому, у важкому стані госпіталізували у лікарню «Охматдит». У дитини попередньо діагностували енцефаліт.

17 липня табір «Славутич» всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області відновив роботу.

Табір «Славутич», де сталося отруєння, працює і нині.

У кримінальному провадженні щодо факту отруєння тривають слідчі дії.