Вештався із зброєю. Біля Ради копи затримали підозрілого чоловіка

Поліція згодом оприлюднить подробиці щодо затриманого чоловіка

Сьогодні під будівлею Верховної Ради України затримали чоловіка зі зброєю. У центрі міста працювала слідчо-оперативна група. Про це повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

«На місці працює слідчо-оперативна група. Більше інформації у нас наразі немає. Ми вже повідомимо, коли буде прийнято якесь рішення. У мене поки немає інформації, що там за зброя, але точно можу сказати, що є такий інцидент», - заявила Тищенко.

Першим про подію на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Іван Жеведь.

«У Києві, на вулиці Садовій біля комітетів Ради затримано людину з ножем та предметом схожим на зброю», - написав журналіст.

На фото помітно, як руки чоловіка у пальто скуті наручниками.