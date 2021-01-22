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    Вештався із зброєю. Біля Ради копи затримали підозрілого чоловіка

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    <span>Руки чоловіка полісмени скували наручниками</span> - Вештався із зброєю. Біля Ради копи затримали підозрілого чоловіка
    Руки чоловіка полісмени скували наручниками
    Фото: Иван Жеведь / Facebook

    Поліція згодом оприлюднить подробиці щодо затриманого чоловіка

    Сьогодні під будівлею Верховної Ради України затримали чоловіка зі зброєю. У центрі міста працювала слідчо-оперативна група. Про це повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

    «На місці працює слідчо-оперативна група. Більше інформації у нас наразі немає. Ми вже повідомимо, коли буде прийнято якесь рішення. У мене поки немає інформації, що там за зброя, але точно можу сказати, що є такий інцидент», - заявила Тищенко.

    Першим про подію на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Іван Жеведь.

    «У Києві, на вулиці Садовій біля комітетів Ради затримано людину з ножем та предметом схожим на зброю», - написав журналіст.

    На фото помітно, як руки чоловіка у пальто скуті наручниками.

    Теги: Верховна Рада Київ зброя поліція журналіст
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