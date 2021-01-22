Обстріл хлопчика у Тернополі: медики нарахували 42 поранення від дробовика

Поліція показала куртку, в якій був хлопчик: вона схожа на решето

Хлопчик отримав численні поранення від осколків, йому мають зробити другу операцію у Києві

11-річного хлопця, який отримав 42 поранення від осколків, прооперували у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Дитину о 3 ночі у важкому стані доправили у Київ. Сьогодні хлопця оперують вдруге. Про це розповів головний лікар Григорій Корицький, повідомляє «Суспільне».

За його, словами тернополянин потрапив до лікарні з множинними колотими ранами спини.

Тернополянин Іван Синява каже, хлопця поранили на території шкільного стадіону, біля шкіл 26, 27. Про це чоловіку розповіла його донька, яка навчається разом з тернополянином у 6 класі.

«Хлопець катався на санках разом із сестрою, вона травм не отримала. Зараз син перебуває в одному з медзакладів Києва», – каже батько дитини Ярослав Капустяник.

Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що хлопець отримав поранення, ймовірно, спричинені вогнепальною зброєю. Поліцейські обстежують прилеглу територію, встановлюють можливі траєкторії руху кулі, що травмувала дитину та перевіряють наявну зброю у мешканців прилеглих будинків. У ході проведених оперативних дій правоохоронці виявили в квартирі одного з місцевих жителів гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу.





Крета каже, правоохоронці розпочали розслідування за статтею 296 ККУ – хуліганство.

Старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук каже, що виклик надійшов вчора, 21 січня, об 11 годині 13 хвилин. На місце події виїжджала швидка, хлопця госпіталізували до лікарні.