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    Знову відзначились. Харківські курсантки записали провокативне відео з російським полісменом

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    <span>Українки опублікували скандальний відеозапис в соціальній мережі TikTok. але згодом видалили його&nbsp;</span> - Знову відзначились. Харківські курсантки записали провокативне відео з російським полісменом
    Українки опублікували скандальний відеозапис в соціальній мережі TikTok. але згодом видалили його 
    Скріншот

    Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року

    Українські курсантки з Харкова оскандалилися через відео з російським поліцейським. Провокаційні кадри дівчата зняли для своїх соцмереж.

    Відзначимо, що аккаунт курсантки в TikTok, у якому опублікували відео, вже видалений. Натомість ролик поширили у фейсбук-групі «ХС Харків».

    «Плюси зустрічатися з поліцейським: завжди гарний, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині і завжди під захистом», – зазначено на відео.

    Тим часом користувачі мережі знайшли в Instagram сторінку дівчини, яка, імовірно, знялася на відео. Однак, там згадок про скандальне відео немає.

    Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року. Тоді їхнє відео обурило українців та спричинило скандал. Студентки опублікували кадри, на яких танцюють під пісню «Наколочки» російського гурту «Воровайки», яким заборонено виступати в Україні.

    В університеті пообіцяли провести службове розслідування щодо скандалу. З'ясувалося, що дівчата навчаються на першому курсі.

    Жіночий гурт «Воровайки» виконує російський шансон – тобто блатні пісні, які оспівують популярне в країні-окупанті тюремне життя. Також гурт відзназчився українофобським контентом. У репертуарі гурту є пісня з такими словами: «Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится» і з такими словами: «Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу».

    19 грудня 2019 року СБУ повідомила, що учасницям гурту заборонено в’їзд на територію України.

     Читайте також: Що сказала Таїсія з ТikTok і які наслідки це спровокувало? Скандал тижня за три хвилини
    Теги: Харків Росія скандал розслідування поліція
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