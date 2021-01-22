Знову відзначились. Харківські курсантки записали провокативне відео з російським полісменом

Українки опублікували скандальний відеозапис в соціальній мережі TikTok. але згодом видалили його

Українки опублікували скандальний відеозапис в соціальній мережі TikTok. але згодом видалили його

Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року

Українські курсантки з Харкова оскандалилися через відео з російським поліцейським. Провокаційні кадри дівчата зняли для своїх соцмереж.

Відзначимо, що аккаунт курсантки в TikTok, у якому опублікували відео, вже видалений. Натомість ролик поширили у фейсбук-групі «ХС Харків».

«Плюси зустрічатися з поліцейським: завжди гарний, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині і завжди під захистом», – зазначено на відео.

Тим часом користувачі мережі знайшли в Instagram сторінку дівчини, яка, імовірно, знялася на відео. Однак, там згадок про скандальне відео немає.

Схожий інцидент трапився з курсантками Харківського університету наприкінці 2020 року. Тоді їхнє відео обурило українців та спричинило скандал. Студентки опублікували кадри, на яких танцюють під пісню «Наколочки» російського гурту «Воровайки», яким заборонено виступати в Україні.

В університеті пообіцяли провести службове розслідування щодо скандалу. З'ясувалося, що дівчата навчаються на першому курсі.

Жіночий гурт «Воровайки» виконує російський шансон – тобто блатні пісні, які оспівують популярне в країні-окупанті тюремне життя. Також гурт відзназчився українофобським контентом. У репертуарі гурту є пісня з такими словами: «Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится» і з такими словами: «Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу».

19 грудня 2019 року СБУ повідомила, що учасницям гурту заборонено в’їзд на територію України.