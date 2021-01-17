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    Вибори у Броварах: поліція зафіксувала ознаки порушення

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    <p>Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив інформацію щодо порушення. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення</p> - Вибори у Броварах: поліція зафіксувала ознаки порушення

    Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив інформацію щодо порушення. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення

    Фото: Сергій Огородник/Рух Чесно

    У Броварах поліція вже зафіксувала ознаки сітки з продажу голосів

    У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходять у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському. У Броварах на виборах мера і депутатів міської ради могла працювати сітка з продажу голосів виборців, повідомляє рух «Чесно». Ознаки порушення зафіксувала поліція.

    «За словами одного зі спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці (розташована на вулиці Гагаріна, 6), віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив нам цю інформацію», – розповів журналіст «Чесно» Сергій Огородник.

    Правоохоронці вилучили список, а подію зареєстрували як правопорушення.

    На цій і сусідній дільницях були зафіксовані й інші порушення: виборці фотографували власні бюлетені, на дільниці 232 урни не опломбовані пластиковими пломбами, а над столами для видачі бюлетенів висить банер «День міста Бровари 390 єднає» з ознаками прихованої агітації за чинного мера Ігоря Сапожка («Єдність Ігоря Сапожка»).

    Голова комісії пояснила, що вони «випадково замкнули в сейфі пластикові пломби», видані територіальним виборчкомом, коли пломбували урни паперовими наліпками із печатками.

    Нагадаємо, окрім Броварів повторне голосування сьогодні відбувається у Борисполі та Новгороді-Сіверському (Чернігівська область).

    Якщо жоден з кандидатів у мери на виборах 17 січня не набере понад 50% голосів, у місті відбудеться другий тур.

    Нагадаємо, сьогодні в трьох містах відбудуться повторні вибори мера.

    Теги: вибори Київщина поліція журналіст
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