Вибори у Броварах: поліція зафіксувала ознаки порушення

Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив інформацію щодо порушення. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення

У Броварах поліція вже зафіксувала ознаки сітки з продажу голосів

У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходять у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському. У Броварах на виборах мера і депутатів міської ради могла працювати сітка з продажу голосів виборців, повідомляє рух «Чесно». Ознаки порушення зафіксувала поліція.

«За словами одного зі спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці (розташована на вулиці Гагаріна, 6), віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив нам цю інформацію», – розповів журналіст «Чесно» Сергій Огородник.

Правоохоронці вилучили список, а подію зареєстрували як правопорушення.

На цій і сусідній дільницях були зафіксовані й інші порушення: виборці фотографували власні бюлетені, на дільниці 232 урни не опломбовані пластиковими пломбами, а над столами для видачі бюлетенів висить банер «День міста Бровари 390 єднає» з ознаками прихованої агітації за чинного мера Ігоря Сапожка («Єдність Ігоря Сапожка»).

Голова комісії пояснила, що вони «випадково замкнули в сейфі пластикові пломби», видані територіальним виборчкомом, коли пломбували урни паперовими наліпками із печатками.

Нагадаємо, окрім Броварів повторне голосування сьогодні відбувається у Борисполі та Новгороді-Сіверському (Чернігівська область).

Якщо жоден з кандидатів у мери на виборах 17 січня не набере понад 50% голосів, у місті відбудеться другий тур.

Нагадаємо, сьогодні в трьох містах відбудуться повторні вибори мера.