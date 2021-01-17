У Маріуполі під час затримання поліція застрелила людину

ЗМІ стверджують, що загиблим виявився директор одного з місцевих ринків

Під час затримання за незаконну вирубку лісу в Маріуполі поліція застрелила чоловіка. За повідомленням поліції Донецької області, під час втечі з місця злочину, правоохоронцями був застрелений порушник.

«Наряд поліції викрив групу осіб у незаконній порубці лісу на території Маріуполя. Один із лісорубів хотів втекти на автомобілі та скоїв наїзд на поліцейського. Для зупинки машини правоохоронці застосували вогнепальну зброю, в результаті чого водій був смертельно травмований», – йдеться в повідомленні поліції.

Пригода сталася на околиці села Сартана поблизу Маріуполя, де під час патрулювання група реагування поліції викрила осіб, які здійснювали незаконну порубку лісу. На місце була викликана слідчо-оперативна група.

Поліцейські виявили чотирьох лісорубів і автомобіль «Газель». Під час документування злочину один із чоловіків, 1987 р.н., намагався втекти на автомобілі. На вимоги зупинитися водій не відреагував і збив поліцейського. Правоохоронці застосували зброю, куля влучила у водія. Обставини події перевіряються.

Постраждалого правоохоронця доправили в лікарню.

Водночас, «Новини Донбасу» стверджують, що під час затримання загинув директор маріупольського ринку «Київський» Володимир Мигоцький, що приїхав на допомогу синові, якого намагалася затримати за незаконну порубку поліція.

Син загиблого Олександр стверджує, що ніякої незаконної порубки не було, а поліція намагалася незаконно затримати його брата. За його словами, його брат Антон взяв кілька колод в багажник «Газелі», щоб витягти застряглу легкову машину друга.

У цей момент під’їхав заступник начальника Кальміуського райвідділу поліції Маріуполя і звинуватив хлопця в незаконній вирубці, зажадавши паспорт. Оскільки документів у нього не виявилося, він зателефонував батькові та попросив його привезти їх.

Прибувши у супроводі двох людей, Мигоцький-старший почав сперечатися з поліцейськими, доводячи незаконність їхніх претензій. Потім сів у «Газель» і спробував поїхати, але поліція відкрила вогонь і застрелила його.

Нагадаємо, 3 січня, у Маріуполі на Донеччині викрили 37–річного зловмисника, який напередодні Нового року вбив сокирою чоловіка, у якого орендував житло. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.