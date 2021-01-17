Пенсіонерка вставила ніж в спину чоловіку, який грався у сніжки біля пам’ятника військовим

Потерпілого госпіталізували, зараз лікарі оцінюють його стан як стабільний

13 січня, в Ізмаїлі серед білого дня стався кричущий випадок – на 45-річного чоловіка, який мирно прогулювався з маленькою дочкою в районі льодового катка, ззаду несподівано напала жінка з ножем. Чоловік отримав проникаюче ножове поранення, він у лікарні. Дитина, на щастя не постраждала.

Про це повідомляє інформаційний портал «Курьер недели».

Злочин стався близько 15:00, коли на вулиці було ще світло і багатолюдно. Батько з донькою весело і безтурботно грали в сніжки біля великого дитячого майданчика та пам’ятника морякам Дунайської військової флотилії часів Другої світової війни. У цей момент до чоловіка ззаду підійшли двоє невідомих – жінка і чоловік. Абсолютно несподівано жінка дістала ніж і встромила його 45-річному чоловікові в спину.

Потерпілий зараз перебуває в хірургічному відділенні міської лікарні, у нього пробита легеня, він втратив багато крові, переніс операцію. За словами його родичів, які і повідомили нашим журналістам про подію, його чекає тривале лікування і, можливо, інвалідність.

Чотирирічна дівчинка, на очах у якої зарізали батька, перебуває зараз в шоковому стані. За словами рідних, після події дитина не говорить. Вона потребує психологічної допомоги.

Як з’ясувалося, нападниця може бути психічно нездоровою і перебувати на обліку. Очевидці стверджують, що вела вона себе не зовсім адекватно, а після вчинення злочину не намагалася сховатися до приїзду поліції, і всім говорила, що їй нічого за це не буде, оскільки у неї є «довідка».

Родичі потерпілого обурені тим, що дана особа зараз не затримана – після допиту в поліції її відпустили додому.

У пресслужбі поліції Одеської області повідомили, що попередньо подію кваліфікували за ст. 125 Кримінального кодексу України. Проте після отримання висновку медиків про те, що у постраждалого пошкоджено легеневу плевру, її перекваліфікували на ч.1 ст.121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської прокуратури слідчі повідомили правопорушниці про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, до суду буде направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Інформацію про те, що нападала душевно хвора, нам поки не підтвердили, але і не спростували – це зараз з’ясовується. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, 17 січня, під час затримання за незаконну вирубку лісу в Маріуполі поліція застрелила чоловіка. ЗМІ стверджують, що загиблим виявився директор одного з місцевих ринків.