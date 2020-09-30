Сюмар: Марина Порошенко, як депутат Київради, багато чого змінить у столиці



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Марина Порошенко йде першим номером у списку «Європейської солідарності» на виборах до Київради

Рішення балотуватися до Київради дружина п’ятого президента України приймала самостійно, переконана Сюмар

Марина Порошенко, яка очолила виборчий список політичної партії «Європейська солідарність» до Київської міської ради, буде ефективним депутатом і зможе багато чого змінити у Києві. Про в інтерв’ю «Главкому» заявила народний депутат із фракції «ЄС» Вікторія Сюмар.

«Марина Порошенко буде класним депутатом, я в цьому впевнена. Вона дуже відповідально ставиться до того, що робить, глибоко розбирається в усіх паперах, усіх програмах. Коли вона побачила, що в Києві на розвиток інклюзивної освіти на наступні роки виділені нулі, для неї це певний виклик, і вона точно це змінить. Як і багато інших речей, пов’язаних, скажімо, з медициною», – наголосила Сюмар.

Вона впевнена, що Марина Порошенко, як депутат Київради, «ще багатьох здивує в сенсі вміння досягати поставлених цілей». «І ці цілі будуть не так політичного характеру, як конкретного», – зазначила представниця «Європейської солідарності».

Відповідаючи на запитання, хто міг підштовхнути Марину Порошенко йти в політику, Сюмар висловила переконання, що рішення балотуватися до Київради дружина п’ятого президента України приймала самостійно. «Це – однозначно. Для неї це виклик, з яким, я впевнена, вона справиться. Марина з тих людей, які можуть довго думати, але якщо вже щось вирішують, то йдуть до кінця», – наголосила вона.

Марина Порошенко – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років опікується гуманітарною сферою і розвитком інклюзивної освіти, у 2018-2019 р. – голова Українського культурного фонду.

Нагадаємо, що партія Порошенка підтримала Віталія Кличка на виборах мера Києва.

Як відомо, список «Європейської солідарності» на виборах до Київради очолила Марина Порошенко.

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