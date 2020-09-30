Сюмар: Марина Порошенко, як депутат Київради, багато чого змінить у столиці
Рішення балотуватися до Київради дружина п’ятого президента України приймала самостійно, переконана Сюмар
Марина Порошенко, яка очолила виборчий список політичної партії «Європейська солідарність» до Київської міської ради, буде ефективним депутатом і зможе багато чого змінити у Києві. Про в інтерв’ю «Главкому» заявила народний депутат із фракції «ЄС» Вікторія Сюмар.
«Марина Порошенко буде класним депутатом, я в цьому впевнена. Вона дуже відповідально ставиться до того, що робить, глибоко розбирається в усіх паперах, усіх програмах. Коли вона побачила, що в Києві на розвиток інклюзивної освіти на наступні роки виділені нулі, для неї це певний виклик, і вона точно це змінить. Як і багато інших речей, пов’язаних, скажімо, з медициною», – наголосила Сюмар.
Вона впевнена, що Марина Порошенко, як депутат Київради, «ще багатьох здивує в сенсі вміння досягати поставлених цілей». «І ці цілі будуть не так політичного характеру, як конкретного», – зазначила представниця «Європейської солідарності».
Відповідаючи на запитання, хто міг підштовхнути Марину Порошенко йти в політику, Сюмар висловила переконання, що рішення балотуватися до Київради дружина п’ятого президента України приймала самостійно. «Це – однозначно. Для неї це виклик, з яким, я впевнена, вона справиться. Марина з тих людей, які можуть довго думати, але якщо вже щось вирішують, то йдуть до кінця», – наголосила вона.
Марина Порошенко – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років опікується гуманітарною сферою і розвитком інклюзивної освіти, у 2018-2019 р. – голова Українського культурного фонду.
Нагадаємо, що партія Порошенка підтримала Віталія Кличка на виборах мера Києва.
Як відомо, список «Європейської солідарності» на виборах до Київради очолила Марина Порошенко.