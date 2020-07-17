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    Вибух біля метро «Шулявська»: з'явилося відео

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    У Києві біля метро &laquo;Шулявська&raquo; вибухнула сміттєва урна - Вибух біля метро «Шулявська»: з'явилося відео
    У Києві біля метро «Шулявська» вибухнула сміттєва урна
    Фото: Нацполіція

    Вибух стався у сміттєвій урні

    У Києві 17 липня на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро «Шулявська» стався вибух. 

    В соцмережах з'явилося відео з місця події.

    Нагадаємо, вибух стався у сміттєвій урні. Постраждав чоловік, його госпіталізували з осколочними пораненнями нижніх кінцівок.  Особу потерпілого встановлюють.

    У поліції Києва повідомили, що на місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

    Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

    Вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Жодних підозрілих або небезпечних предметів там не виявили.

    До слова, у ніч на п’ятницю у дворі поруч із будинком колишнього народного депутата Борислава Розенблата вибухнула граната, але ніхто не постраждав.

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