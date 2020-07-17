Вибух біля метро «Шулявська»: з'явилося відео

У Києві 17 липня на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро «Шулявська» стався вибух.

В соцмережах з'явилося відео з місця події.

Нагадаємо, вибух стався у сміттєвій урні. Постраждав чоловік, його госпіталізували з осколочними пораненнями нижніх кінцівок. Особу потерпілого встановлюють.

У поліції Києва повідомили, що на місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Біля станції метро Шулявка вибухнув смітник. Є постраждалі. pic.twitter.com/Bf7Rbr3rKc — Віталій Барабаненко (@baraban088) July 17, 2020

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Жодних підозрілих або небезпечних предметів там не виявили.

До слова, у ніч на п’ятницю у дворі поруч із будинком колишнього народного депутата Борислава Розенблата вибухнула граната, але ніхто не постраждав.