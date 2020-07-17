Вибух біля метро «Шулявська»: з'явилося відео
Вибух стався у сміттєвій урні
У Києві 17 липня на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро «Шулявська» стався вибух.
В соцмережах з'явилося відео з місця події.
Нагадаємо, вибух стався у сміттєвій урні. Постраждав чоловік, його госпіталізували з осколочними пораненнями нижніх кінцівок. Особу потерпілого встановлюють.
У поліції Києва повідомили, що на місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.
Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.
Біля станції метро Шулявка вибухнув смітник. Є постраждалі. pic.twitter.com/Bf7Rbr3rKc— Віталій Барабаненко (@baraban088) July 17, 2020
Вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Жодних підозрілих або небезпечних предметів там не виявили.
До слова, у ніч на п’ятницю у дворі поруч із будинком колишнього народного депутата Борислава Розенблата вибухнула граната, але ніхто не постраждав.