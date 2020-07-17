У Києві біля метро «Шулявська» стався вибух: є потерпілий



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За попередніми даними, вибух стався у сміттєвій урні

Чоловіка з поранення госпіталізували до лікарні

У Києві 17 липня на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро «Шулявська» стався вибух.

Про це повідомляють джерела Главкома в екстренних службах столиці.

За попередніми даними, вибух стався у сміттєвій урні. Постраждав чоловік, його госпіталізували з осколочними пораненнями нижніх кінцівок. Особу потерпілого встановлюють.

У поліції Києва повідомили, що на місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Жодних підозрілих або небезпечних предметів там не виявили.

До слова, у ніч на п’ятницю у дворі поруч із будинком колишнього народного депутата Борислава Розенблата вибухнула граната, але ніхто не постраждав.