Столичний бізнес-центр IQ повністю заблокований: обшуки у Комарницького



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Бізнес-центр IQ розташовано на столичному Печерську

Комарницький, який був членом команди Черновецького, тепер став «смотрящим» Банкової за столицею

Правоохоронці сьогодні проводять обшуки у столичному бізнес-центрі IQ, в якому розташовано офіс Дениса Комарницького, якого ще називають «смотрящим» у Києві від Офісу президента.

За словами нардепа від «Слуги народу» Гео Лероса, правоохоронці проводять обшуки саме у команди Комарницького, і таких обшуків сьогодні щонайменше п’ятдесят.

«Якщо в Києві «смотрящих» від Офісу президента немає, то від кого ж вони?!! Сьогодні відбулося більше 50 обшуків у команди Комарницького, яка розпиляла столичний бюджет на 16 млрд грн, вкрала не сотні, а тисячі гектар київської землі і десятки міських будівель», - заявив нардеп.

Як повідомляють «Главкому» очевидці із бізнес-центру, правоохоронці заблокували будівлі. Людей не випускають, а ліфти вимкнуто. А сходів у відкритому доступі там взагалі немає. Отже, приміщення центру нині перекрите на вхід і на вихід. У коридорах ходять озброєні люди. До будівлі приїхала карета «швидкої допомоги».

До слова, напередодні президент Зеленський заявив, що не знає Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом.

Дениса Комарницького почали називати «новим смотрящим» за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від «Слуги народу» та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

Також у березні депутат Гео Лерос направив голові СБУ Івану Баканову звернення: він хотів з'ясувати, чи надавалась державна охорона «альфи» забудовнику Денису Комарницькому.

Денис Комарницький член команди Леоніда Черновецького. У 2011 році співголова фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис Комарницький був затриманий за розбійний напад.

8 квітня 2011 року, в приміщенні Київської мерії СБУ затримала Дениса Комарницького. У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив екс-співголову депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді, депутата Київради Дениса Комарницького до двох років умовно.

Суд визнав Комарницького винним в тому, що він разом з двома співучасниками 2 серпня 2005 року в приміщенні бюро технічної інвентаризації в Києві побив адвоката Гранцева, відібравши у нього валізу з $20 тис.

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