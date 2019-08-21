  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибух в електрощитовій на Оболоні: рятувальники повідомили подробиці (фото)

    • Розсилка
    Вогнеборці не змогли відразу приступити до гасіння пожежі, адже очікували прибуття працівників енергокомпанії - Вибух в електрощитовій на Оболоні: рятувальники повідомили подробиці (фото)
    Вогнеборці не змогли відразу приступити до гасіння пожежі, адже очікували прибуття працівників енергокомпанії
    Фото: ДСНС

    На місці пожежі працювало 15 вогнеборців

    Рятувальники ліквідували пожежу в електрощитовій на вул. Маршала Тимошенка, 11А, що в Оболонському районі столиці.

    Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру о 12.59.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що з надвірної сторони будівлі в електрощитовій сталося коротке замикання. Вогнеборці не змогли одразу приступити до гасіння пожежі, адже очікували прибуття працівників Київенерго для відключення електроенергії. Лише після відключення електроенергії о 14.47 пожежу було ліквідовано», - розповіли у ДСНС.

    Читайте також

    На місце пожежі виїжджало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Вибух в електрощитовій на Оболоні: рятувальники повідомили подробиці (фото)
    Вибух в електрощитовій на Оболоні: рятувальники повідомили подробиці (фото)
    Вибух в електрощитовій на Оболоні: рятувальники повідомили подробиці (фото)
    Вибух в електрощитовій на Оболоні: рятувальники повідомили подробиці (фото)

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу і вибух трансформаторної будкиБез електропостачання залишилися вулиці Маршала Малиновського, Маршала Тимошенка, Зої Гайдай, Богатирська, Героїв Дніпра, Героїв Сталінграда, Прирічна, Оболонський проспект. 

    Читайте також
    пожежа вибух Київ ДСНС електроенергія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ