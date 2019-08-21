Вибух в електрощитовій на Оболоні: рятувальники повідомили подробиці (фото)



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Вогнеборці не змогли відразу приступити до гасіння пожежі, адже очікували прибуття працівників енергокомпанії Фото: ДСНС

На місці пожежі працювало 15 вогнеборців

Рятувальники ліквідували пожежу в електрощитовій на вул. Маршала Тимошенка, 11А, що в Оболонському районі столиці.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру о 12.59.

«На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що з надвірної сторони будівлі в електрощитовій сталося коротке замикання. Вогнеборці не змогли одразу приступити до гасіння пожежі, адже очікували прибуття працівників Київенерго для відключення електроенергії. Лише після відключення електроенергії о 14.47 пожежу було ліквідовано», - розповіли у ДСНС.

На місце пожежі виїжджало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу і вибух трансформаторної будки. Без електропостачання залишилися вулиці Маршала Малиновського, Маршала Тимошенка, Зої Гайдай, Богатирська, Героїв Дніпра, Героїв Сталінграда, Прирічна, Оболонський проспект.