Двоє постраждалих під час пожежі в готелі «Токіо Стар» залишаються у реанімації



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Загалом в двох лікарнях перебувають семеро осіб, зокрема 16-річна дівчина

Стан двох постраждалих не дозволяє перевести їх до звичайного відділення

У реанімації залишаються двоє постраждалих під час пожежі в одеському готелі «Токіо Стар».

Як повідомили «Уніан» у мерії Одеси, на сьогодні стан двох постраждалих не дозволяє перевести їх до звичайного відділення, і вони залишаються в реанімаціях опікового центру Київської міської клінічної лікарні №10 та Одеського обласного медичного центру.

В цілому в двох лікарнях перебувають семеро осіб, зокрема 16-річна дівчина. Крім того, як уточнили в регіональному главку Нацполіції, непізнаним залишається одне тіло.

Таким чином, з дев'яти загиблих упізнані вісім: двоє з міста Балта Одеської області (юнак 2002 року народження і дівчина 2001 р.н..), двоє киян (чоловік 1995 р.н. і жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровської області, 73-річна громадянка Австралії, а також жителі Сум - 10-річна дівчинка та її мама.

Нагадаємо, у вівторок суд відправив власника одеського готелю у СІЗО.

У ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».