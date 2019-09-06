Вибухова знахідка: на Київщині знищено 30 боєприпасів (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники виявили 30 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни Фото: ДСНС

В урочищі «Товсте» вже другий тиждень дістають снаряди часів Другої світової війни

5 вересня під час обстеження території с. Фурси урочище «Товсте» Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Дані вибухонебезпечні предмети були знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

Продовжується робота по розмінуванню урочища «Товсте». Працівники ДСНС вже другий тиждень дістають з землі десятки снарядів, авіабомб та мін часів минулих війн.

Нагадаємо, 2 вересня під час обстеження територій с. Синява Рокитнянського району та с. Дибинці Богуславського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни.