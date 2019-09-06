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    Вибухова знахідка: на Київщині знищено 30 боєприпасів (фото, відео)

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    Рятувальники&nbsp;виявили 30 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни - Вибухова знахідка: на Київщині знищено 30 боєприпасів (фото, відео)
    Рятувальники виявили 30 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни
    Фото: ДСНС

    В урочищі «Товсте» вже другий тиждень дістають снаряди часів Другої світової війни

    5 вересня під час обстеження території с. Фурси урочище «Товсте» Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Дані вибухонебезпечні предмети були знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

    Продовжується робота по розмінуванню урочища «Товсте». Працівники ДСНС вже другий тиждень дістають з землі десятки снарядів, авіабомб та мін часів минулих війн.

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    Вибухова знахідка: на Київщині знищено 30 боєприпасів (фото, відео)
    Вибухова знахідка: на Київщині знищено 30 боєприпасів (фото, відео)
    Вибухова знахідка: на Київщині знищено 30 боєприпасів (фото, відео)

    Нагадаємо, 2 вересня під час обстеження територій с. Синява Рокитнянського району та с. Дибинці Богуславського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни.

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    ДСНС Друга світова війна Київщина рятувальники боєприпаси
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