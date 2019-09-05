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    Кримінал

    На Житомирщині під час спалювання сухої трави стався вибух, загинув чоловік

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    <p>Попередньо з&rsquo;ясовано, що 69-річний чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет</p> - На Житомирщині під час спалювання сухої трави стався вибух, загинув чоловік

    Попередньо з’ясовано, що 69-річний чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет

    Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

    Трагедія сталася у селі Вільхи Романівського району

    На Житомирщині під час спалювання сухої трави в результаті вибуху боєприпаса часів Другої Світової війни загинув чоловік.

    Про це 5 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

    Трагедія сталась увечері 4 вересня у селі Вільхи Романівського району.

    «Спалюючи сушню на власній присадибній ділянці, загинув селянин. Попередньо, унаслідок вибуху боєприпаса часів Другої Світової війни», - заявили в поліції.

    Повідомляється, що про трагедію повідомила сусідка загиблого.

    «Близько 18.30 до Романівського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки с. Вільхи про вибух на сусідській присадибній ділянці, унаслідок якого загинув господар», - розповіли у поліції.

    Зазначається, що на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.

    Станом на 10 годину 5 вересня їх робота та огляд місця події для встановлення причин та обставин вибуху продовжуються.

    Попередньо з’ясовано, що 69-річний чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік отримав травми, що виявились несумісними з життям. Він загинув на місці.

    Поліцейські попередили громадян про небезпеку від спалювання на присадибних ділянках сухостою, листя та трави.

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