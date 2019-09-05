На Житомирщині під час спалювання сухої трави стався вибух, загинув чоловік
Попередньо з’ясовано, що 69-річний чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет
Трагедія сталася у селі Вільхи Романівського району
На Житомирщині під час спалювання сухої трави в результаті вибуху боєприпаса часів Другої Світової війни загинув чоловік.
Про це 5 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.
Трагедія сталась увечері 4 вересня у селі Вільхи Романівського району.
«Спалюючи сушню на власній присадибній ділянці, загинув селянин. Попередньо, унаслідок вибуху боєприпаса часів Другої Світової війни», - заявили в поліції.
Повідомляється, що про трагедію повідомила сусідка загиблого.
«Близько 18.30 до Романівського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки с. Вільхи про вибух на сусідській присадибній ділянці, унаслідок якого загинув господар», - розповіли у поліції.
Зазначається, що на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.
Станом на 10 годину 5 вересня їх робота та огляд місця події для встановлення причин та обставин вибуху продовжуються.
Попередньо з’ясовано, що 69-річний чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік отримав травми, що виявились несумісними з життям. Він загинув на місці.
Поліцейські попередили громадян про небезпеку від спалювання на присадибних ділянках сухостою, листя та трави.