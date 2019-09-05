На Житомирщині під час спалювання сухої трави стався вибух, загинув чоловік



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Попередньо з’ясовано, що 69-річний чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

Трагедія сталася у селі Вільхи Романівського району

На Житомирщині під час спалювання сухої трави в результаті вибуху боєприпаса часів Другої Світової війни загинув чоловік.

Про це 5 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Трагедія сталась увечері 4 вересня у селі Вільхи Романівського району.

«Спалюючи сушню на власній присадибній ділянці, загинув селянин. Попередньо, унаслідок вибуху боєприпаса часів Другої Світової війни», - заявили в поліції.

Повідомляється, що про трагедію повідомила сусідка загиблого.

«Близько 18.30 до Романівського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки с. Вільхи про вибух на сусідській присадибній ділянці, унаслідок якого загинув господар», - розповіли у поліції.

Зазначається, що на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.

Станом на 10 годину 5 вересня їх робота та огляд місця події для встановлення причин та обставин вибуху продовжуються.

Попередньо з’ясовано, що 69-річний чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік отримав травми, що виявились несумісними з життям. Він загинув на місці.

Поліцейські попередили громадян про небезпеку від спалювання на присадибних ділянках сухостою, листя та трави.