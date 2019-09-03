Снаряди і міни: на Київщині виявлено арсенал боєприпасів (фото)



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Було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни Фото: ДСНС

Вибухонебезпечні предмети були знешкоджені на полігоні

У понеділок, 2 вересня, під час обстеження територій с. Синява Рокитнянського району та с. Дибинці Богуславського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Дані вибухонебезпечні предмети були знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 19 серпня під час обстеження територій с. Ходорів Миронівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 49 мінометних мін Другої світової війни.

18 серпня на відкритій місцевості Національного музею «Пирогів», що у Голосіївському районі столиці, було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.