  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Снаряди і міни: на Київщині виявлено арсенал боєприпасів (фото)

    • Розсилка
    Було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни - Снаряди і міни: на Київщині виявлено арсенал боєприпасів (фото)
    Було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни
    Фото: ДСНС

    Вибухонебезпечні предмети були знешкоджені на полігоні

    У понеділок, 2 вересня, під час обстеження територій с. Синява Рокитнянського району та с. Дибинці Богуславського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Дані вибухонебезпечні предмети були знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Снаряди і міни: на Київщині виявлено арсенал боєприпасів (фото)
    Снаряди і міни: на Київщині виявлено арсенал боєприпасів (фото)
    Снаряди і міни: на Київщині виявлено арсенал боєприпасів (фото)
    Снаряди і міни: на Київщині виявлено арсенал боєприпасів (фото)

    Нагадаємо, 19 серпня під час обстеження територій с. Ходорів Миронівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 49 мінометних мін Другої світової війни.

    18 серпня на відкритій місцевості Національного музею «Пирогів», що у Голосіївському районі столиці, було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.

    Читайте також
    ДСНС Київщина рятувальники боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ