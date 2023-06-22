Вибух у столичній багатоповерхівці: влада повідомила про загиблих та постраждалих
Пошуково-рятувальні роботи тривають
Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.
З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.
Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.
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