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У багатоповерхівці Києва стався вибух: знайдено тіло загиблого

Діана Гасюк
glavcom.ua
У багатоповерхівці Києва стався вибух: знайдено тіло загиблого
Роботи з ліквідації наслідків вибуху у столичній багатоповерхівці тривають
фото: Telegram

У Києві через витік газу стався вибух та пожежа у багатоповерхівці

У Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. На місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіло загиблого, також двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Під завалами у пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Причини вибуху з'ясовують фахівці«», - йдеться у повідомленні мера столиці.

Також раніше повідомлялося про двох постраждалих, яким було надано медичну допомогу на місці події. Також із мешканцями будинку працюють психологи ДСНС.

Як повідомлялося, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Зокрема у ніч проти 22 червня вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 21 червня, у центрі Парижа (Франція) пролунав вибух. У п'ятому окрузі Парижа – найстарішому районі міста, стався вибух газу, в результаті чого пожежа охопила деякі будівлі. Поліція міста закликала людей уникати цього району.

Теги: пожежа вибух Віталій Кличко Київ рятувальники

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