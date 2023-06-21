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В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у місті нічого не відбувається
фото ілюстративне

Збитий літальний об'єкт упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні ввечері, близько 20:25 пролунали два потужні вибухи. Про це повідомляє «Крымський ветер».

Вибухи у Севастополі підтверджують також проросійські медіа та телеграм-канали.

Як зазначається, перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

Видання уточнює, що після першого вибуху на траверсі парку Перемоги в Севастополі на відстані близько 1,5 км у воду впав великий предмет і піднявся фонтан з бризок.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у місті нічого не відбувається і все спокійно.

Зауважимо, що 21 червня о 14:00 у Севастополі пролунав звук сирени, який налякав як місцевих городян, так і окупантів. У місцевих телеграм-каналах севастопольці висловили припущення, що чули навчальну тривогу.

У тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, ввечері 16 червня зникло електропостачання. Причиною, імовірно, стало відключення автоматики підстанції «Севастополь».

Теги: Севастополь Крим війна

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