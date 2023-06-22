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У Києві пролунав вибух: на місці інциденту видніється дим

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві пролунав вибух: на місці інциденту видніється дим
фото: Telegram

Вибух побутовий і не повʼязаний з ракетною небезпекою

У Києві на лівому березі пролунав вибух. Попередньо в районі ст. метро Чернігівська вибухнув балон з пропаном. Про це повідомляє КМВА.

«Попередньо через витік газу стався вибух в багатоповерховому житловому будинку двох поверхах, загоряння на площі 150 мкв. Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей», – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА

Цієї ж ночі у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. Військові попереджали про ракетну небезпеку у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Також вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. 

До слова, у тимчасово окупованому Севастополі 21 червня, ввечері, близько 20:25 пролунали два потужні вибухи.  Як зазначається, перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

Теги: вибух Київ метро військові

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