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    Від Фонду Вадима Столара до Олександрівської лікарні вкотре передано медобладнання

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    Фонд Вадима Столара надав&nbsp;<span lang="UK">близько 15 млн грн допомоги лікарням</span> - Від Фонду Вадима Столара до Олександрівської лікарні вкотре передано медобладнання
    Фонд Вадима Столара надав близько 15 млн грн допомоги лікарням
    Фото: Фонд Вадима Столара

    До Олександрівської лікарні привезли три вантажівки меблів

    Благодійний фонд Вадима Столара передав Олександрівській лікарні 100 функціональних та реанімаційних ліжок, яких дуже потребують хворі з інтенсивної терапії, а також тумби та столики. Про це в ефірі телеканалу KyivLive повідомив уповноважений представник фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Київській міській раді, директор Фонду Михайло Наконечний.

    «Вже майже рік українські медики ведуть боротьбу з коронавірусом. За цей час встигли втомитися всі, але це не привід опускати руки. У такий нелегкий час Благодійний фонд Вадима Столара вчергове передав Олександрівській клінічній лікарні міста Києва медичне обладнання», – розповів він.

    Наконечний зазначив, що Олександрівська лікарня вже не вперше отримує допомогу від Фонду.

    «Загалом ми привезли три вантажівки меблів: за весь час понад 250 ліжок, саме сьогодні – 100 функціональних та реанімаційних, яких дуже потребують хворі з інтенсивної терапії. А також завезли тумби та столики», – додав політик.

    Наконечний запевнив, що на цьому співпраця Фонду Вадима Столара та Олександрівської лікарні не закінчиться.

    «Фонд Вадима Столара буде й надалі співпрацювати з Олександрівською лікарнею! Минулого року до неї та до решти медзакладів Києва, Одещини, Донеччини та інших регіонів України ми надіслали гуманітарну допомогу, а саме: засоби індивідуального захисту, медикаменти, обладнання. Нагадаю, що протягом 2020 року ми надали близько 15 млн грн допомоги лікарням! З огляду на пандемію Covid-19, насамперед допомагаємо лікарням, визначеним опорними у лікуванні коронавірусної інфекції», – підкреслив Наконечний.

    Теги: Київ лікарня благодійність Вадим Столар коронавірус
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