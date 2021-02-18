Від Фонду Вадима Столара до Олександрівської лікарні вкотре передано медобладнання
До Олександрівської лікарні привезли три вантажівки меблів
Благодійний фонд Вадима Столара передав Олександрівській лікарні 100 функціональних та реанімаційних ліжок, яких дуже потребують хворі з інтенсивної терапії, а також тумби та столики. Про це в ефірі телеканалу KyivLive повідомив уповноважений представник фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Київській міській раді, директор Фонду Михайло Наконечний.
«Вже майже рік українські медики ведуть боротьбу з коронавірусом. За цей час встигли втомитися всі, але це не привід опускати руки. У такий нелегкий час Благодійний фонд Вадима Столара вчергове передав Олександрівській клінічній лікарні міста Києва медичне обладнання», – розповів він.
Наконечний зазначив, що Олександрівська лікарня вже не вперше отримує допомогу від Фонду.
«Загалом ми привезли три вантажівки меблів: за весь час понад 250 ліжок, саме сьогодні – 100 функціональних та реанімаційних, яких дуже потребують хворі з інтенсивної терапії. А також завезли тумби та столики», – додав політик.
Наконечний запевнив, що на цьому співпраця Фонду Вадима Столара та Олександрівської лікарні не закінчиться.
«Фонд Вадима Столара буде й надалі співпрацювати з Олександрівською лікарнею! Минулого року до неї та до решти медзакладів Києва, Одещини, Донеччини та інших регіонів України ми надіслали гуманітарну допомогу, а саме: засоби індивідуального захисту, медикаменти, обладнання. Нагадаю, що протягом 2020 року ми надали близько 15 млн грн допомоги лікарням! З огляду на пандемію Covid-19, насамперед допомагаємо лікарням, визначеним опорними у лікуванні коронавірусної інфекції», – підкреслив Наконечний.