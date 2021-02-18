Сплеск коронавірусу в Києві: за добу виявлено понад пів тисячі нових хворих

У Києві знову зростає захворюваність на коронавірус

Добова кількість підтверджених випадків Covid-19 у Києві різко зросла

За минулу добу, 17 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 513 людей. Це на 147 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 лютого було 366 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 133347 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 89427 осіб, померли 2546 осіб.

У Київській області зафіксовано 72455 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 231 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 185 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 65603 особи, померли 1198 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1287141 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 17 лютого зафіксовано 6237 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 17 лютого у Києві було підтверджено 132834 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 366 осіб.

У Київській області було 72224 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 185 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.