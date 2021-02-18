Крім медиків, у перший етап щеплення, потраплять люди похилого віку, що живуть у будинках для престарілих

Лікарі та громадяни похилого віку, які перебувають в спеціалізованих будинках вакцинуватимуться першими.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«На першому етапі крім групи ризику за професійною ознакою у нас ще є ті громадяни, які перебувають в спеціалізованих установах, інтернатах, будинках для людей похилого віку. Ми їх будемо вакцинувати на першому етапі. На другому етапі, де передбачена вакцинація близько 2,5 млн громадян, ми вже говоримо про вакцинацію зокрема громадян старших за 80 років, їх 1 млн 16 тис.» – Сказав він.

За словами міністра, згідно з графіком постачання, другий етап щеплення зможуть почати в березні.

«Наступний крок – 75+, 65-75, і зокрема громадяни від 18 до 59 років, що мають важкі супутні захворювання», – додав Степанов, відзначивши, що йдеться про безпрецедентний масштаб вакцинації, адже потрібно дати доступ до щеплення понад 30 млн громадян:

«Чому ми спочатку беремо мобільні бригади, потім додаємо кабінети щеплень та інше? Ми не можемо одразу взяти і ввалити всю вакцинацію, бо Україна ніколи не робила вакцинацію такого масштабу, щоб нам треба було дати доступ до вакцини понад 30 млн громадян», – сказав очільник МОЗ.

Він також прокоментував можливі протипоказання проти щеплення.

«Ми сказали, наприклад, щодо вагітних, що потрібно їм вакцинуватися. До того ж, якщо жінка дізналася про вагітність після першої дози, то ми рекомендуємо не робити другу дозу. Але водночас все одно в людини є вибір. Або, наприклад, ми рекомендуємо не робити щеплення, якщо минуло менш як шість місяців після захворювання на коронавірус, у людини є антитіла, і він може відтермінувати. Все це ми передбачили, це важливий момент. Ми коли почнемо, ми вже не будемо зупинятися».

Крім цього, Степанов назвав вакцину, якою українців почнуть щеплювати від Covid-19: Україна до кінця тижня почне робити щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca індійського виробництва.



