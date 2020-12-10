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    У нардепа Столара померла 19-річна донька

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    Діана Столар померла уві сні - У нардепа Столара померла 19-річна донька
    Діана Столар померла уві сні
    Фото з відкритих джерел

    Діана Столар померла уві сні від зупинки серця

    У народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара померла 19-річна донька Діана.

    Про це нардеп сам повідомив у Facebook.

    «Друзі, в нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами», - написав Столар.

    Він попросив усіх поставитись з розумінням і поважати право його сім'ї на приватне життя. «Я повинен бути з сім'єю, моєю дружиною і дітьми. Ми хочемо це прожити наодинці. Дякую за розуміння», - додав Столар.

    ЗМІ повідомляють, що Діана Столар захоплювалася співами, танцями та кінним спортом. Брала участь у фестивалі «San Remo 2013» та в проекті «Музыкальная Академия. Junior».

    Також повідомляється, що дівчина жила у США.

    Теги: Київ депутат смерть Вадим Столар
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