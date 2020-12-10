У нардепа Столара померла 19-річна донька

Діана Столар померла уві сні від зупинки серця

У народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара померла 19-річна донька Діана.

Про це нардеп сам повідомив у Facebook.

«Друзі, в нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами», - написав Столар.

Він попросив усіх поставитись з розумінням і поважати право його сім'ї на приватне життя. «Я повинен бути з сім'єю, моєю дружиною і дітьми. Ми хочемо це прожити наодинці. Дякую за розуміння», - додав Столар.

ЗМІ повідомляють, що Діана Столар захоплювалася співами, танцями та кінним спортом. Брала участь у фестивалі «San Remo 2013» та в проекті «Музыкальная Академия. Junior».

Також повідомляється, що дівчина жила у США.