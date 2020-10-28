Епідемія коронавірусу: у Києві виявлено ще 563 хворих



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У лікарнях Києва збільшується кількість хворих на коронавірус

Минулої доби від коронавірусу померли 15 киян

За минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 563 осіб. Це на 38 людей більше, ніж за попередню добу (за добу 26 жовтня було 525 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 35450 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 12146 осіб (за добу 221), померли 721 осіб (за добу 15).

У Київській області зафіксовано 15465 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 309 осіб. За попередню добу збільшення складало 311 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7762 осіб (за добу 35), померли 357 людини (за добу 14).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 363075 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 27 жовтня зафіксовано ще 7474 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 27 жовтня у Києві підтверджено 34887 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 525 осіб.

У Київській області було зафіксовано 15156 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 311 осіб.