Кличко на самоізоляції вийшов у прямий ефір (відео)
Віталій Кличко дав онлайн-брифінг із дому
Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію у столиці.
Так, столичний голова розповів:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;
- коли завершаться канікули у столичних школах;
- про своє самопочуття у зв'язку із захворюванням на коронавірус;
- як він оцінює результати виборів.
Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.
26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.
Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.
Також кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах.
Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.