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    Кличко на самоізоляції вийшов у прямий ефір (відео)

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    Віталій Кличко вийшов у пряме включення з дому, де перебуває на самоізоляції - Кличко на самоізоляції вийшов у прямий ефір (відео)
    Віталій Кличко вийшов у пряме включення з дому, де перебуває на самоізоляції

    Віталій Кличко дав онлайн-брифінг із дому

    Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію у столиці.

    Так, столичний голова розповів:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;
    • коли завершаться канікули у столичних школах;
    • про своє самопочуття у зв'язку із захворюванням на коронавірус;
    • як він оцінює результати виборів.

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест.

    Як повідомлялося, за даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

    Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

    Також кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах.

    Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

    Віталій Кличко Київ вибори мер канікули коронавірус
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