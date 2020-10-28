Кличко на самоізоляції вийшов у прямий ефір (відео)



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Віталій Кличко вийшов у пряме включення з дому, де перебуває на самоізоляції

Віталій Кличко дав онлайн-брифінг із дому

Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію у столиці.

Так, столичний голова розповів:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;

коли завершаться канікули у столичних школах;

про своє самопочуття у зв'язку із захворюванням на коронавірус;

як він оцінює результати виборів.

Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

Також кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах.

Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.