Від сьогодні у Києві зросли тарифи на воду: для кого і на скільки



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Тарифи на воду для мешканців багатоповерхівок залишились незмінними

У четвер, 28 листопада, в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур`єр» - було опубліковано постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для ПрАТ «АК «Київводоканал» на 2019 рік.

Відповідно, постанова набирає чинності з сьогоднішнього дня. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що коригування тарифів стосується лише споживачів приватного сектору, бюджетних організацій та промислових підприємств.

Відповідно до ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

Вартість водопостачання зросте на 1,02 грн і становитиме 11,832 грн. А тариф на водовідведення при цьому знизиться на 0,576 грн і складе 8,988 грн.

У Київводоканалі підкреслили, що тарифи для споживачів, які мешкають в багатоповерхових будинках, залишаються незмінними.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік.

Відповідно до ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.